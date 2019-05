Viel auf dem Bauernhof erlebt

Hornbach.Auf dem Erlebnisbauernhof Weismann gab es am Sonntag vieles zu erleben. Zahlreiche junge Familien zog es bei frühlingshaften Temperaturen nach Klein-Hornbach zum Erlebnisbauernhof. Die kleinen und großen Besucher kamen nicht nur aus der näheren Umgebung, auch aus Frankreich und sogar aus Japan fanden sich Besucher ein.

Neben den vielen kulinarischen Angeboten hatten auch die Kinder beim Hoffest ihren Spaß im Stall beim Kühe füttern, Schafe an der Leine spazieren führen oder am Basteln mit Stroh.

Am Melkstand geübt

Man konnte Melken lernen an einem Melkstand und am Traktorslalom fahren teilnehmen sowie selber Hand anlegen beim Seile herstellen. Man sah es den Kindern an das sie ihren Spaß hatten. Auch die Eltern und Großeltern waren sehr begeistert.

Der Erlebnisbauernhof ist ein Familienbetrieb mit Ackerbau. Auf diesem Hof können Erwachsene und Kinder auf vielfältige Weise und mit allen Sinnen die „Schatzkammer Bauernhof“ erleben. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.05.2019