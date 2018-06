Viel Fußball im Programm

Anzeige

Rippberg.Das Sportfest des SV findet von Samstag, 23., bis Montag, 25. Juni, am Sportgelände statt. Es beginnt am Samstag um 14 Uhr mit einem Fußballtunier. Am Abend können sich die Besucher dort die Live-Übertragung des WM- Spiels Deutschland gegen Schweden anschauen. Am Sonntag beginnt das Fest ab 11 Uhr mit einem Frühschoppen und Beginn des Jugendtuniers bis 18 Uhr. Es folgen im Anschluss Spiele der ersten Mannschaften. Danach werden die langjährigen Mitglieder des SV aus den Jahren 2017 und 2018 geehrt. Am Montag werden ab 9 Uhr auf dem Sportplatz die Bundesjugendspiel durchgeführt und am Abend findet ein Tunier der AH-Mannschaften statt. Beginn ist hier um 17 Uhr.