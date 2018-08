Viel geboten für Besucher

Anzeige

Der Sonntag wird um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst im Alten Schulhof begonnen. Er wird umrahmt von den Richelbacher Musikanten, die auch beim sich anschließenden Frühschoppen aufspielen und danach ganztägig mit ihren musikalischen Darbietungen unterhalten.

Der Bartholomäusmarkt beginnt ab 11 Uhr, die Besucher können sich die Handwerker- und Gewerbeschau ansehen, beim Bücherflohmarkt der Pfarrei nach schönen Schnäppchen umsehen oder Lesefutter für Urlaub oder Freizeit ergattern. Das Preiskegeln wird um 11 Uhr fortgesetzt und ein Kunstschmied führt seine Arbeiten vor.

Weitere Höhepunkte sind unter anderem die Mini-Trucker auf dem Spielplatz am „Alten Schulhof“, am Spotplatz findet eine Drohnen – und Helikoptershow statt, die Bergwacht Miltenberg zeigt ihr Können am Tennisplatz und die Rettungshundestaffel aus Buchen ist auf dem Sportplatz im Einsatz.

Auch Fußballgolf soll gespielt werden. Es sind Traktoren ebenso zu sehen, wie die Kükenschau des Geflügelzuchtvereins Weilbach. Für die kleinen Besucher gibt s wieder die Mitmach Zaubershow.

Mit einer Verlosung der Gemeinde und der Gewerbetreibenden sowie der Siegerehrung des Kegelkönigs 2017 endet das Festwochenende. Für das leibliche Wohl sorgen die örtlichen Vereine im Alten Schulhof und in der Sängerklause.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.08.2018