Viel gehäkelt und gestickt

Gottersdorf.Erfahrungsaustausch über alte Handarbeitstechniken zur weiteren Verarbeitung von Schafs- und Alpakawolle konnten die Besucher am Sonntag im Odenwälder Freilandmuseum Gottersdorf miterleben. Den ganzen Tag wurde in der Bürgstädter Dreschhalle zum Thema: „Wolle weiter verarbeiten“ gefachsimpelt. Es wurde an diesem Tag viel gehäkelt, gestrickt, genäht und gestickt sowie hauptsächlich Schafswolle auf den vielen Spinnrädern verarbeitet.

Für Besucher, die das Spinnen von Wolle erlernen mochten, standen mehrere Spinnräder bereit. Dort konnte man unter der Anleitung von Silke Zilles aus Werbach das Spinnen ausprobieren.

Neben den Vorführungen boten auch Händler in der Dreschhalle, in der Ziegelhütte und in der Stallscheune aus Neckarburken den Besuchern gefertigte Waren aus Alpaka- und Schafswolle an. Alpakazüchterin Ulrike Benz aus Kaltenbrunn hatte nicht nur ihre Ware aus Alpakawolle mit gebracht, sie hatte auch zwei ihrer jungen Alpakas dabei, die sich von den Besuchern streicheln ließen.

Am 30. Juni kommen die Freunde alter Karossen auf ihre Kosten. An diesem Tag werden wieder blank geputzte und liebevoll gepflegte Oldtimer im Museumsdorf vorfahren. Zu sehen sind dann Fahrzeuge aller Art bis zu den Baujahren der 1970er Jahre. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.06.2019