Viel Musik und gute Laune

Rippberg.Nach fünf Jahren Pause haben die Mitglieder des Fördervereins Rippberger Kindergarten wieder ihr Brunnenfest an der Brunnenanlage im Echter-Ring veranstaltet. Neben dem kulinarischen Angebot präsentierte die Rippberger Blasmusik unter der Leitung von Klaus Hammer aus ihrem Repertoire bömische und mährische Melodien, die mit viel Applaus bedacht wurden. Am Schätzspiel nahmen viele Besucher teil. Am Abend löste Vereinsvorsitzender Michael Huber das Rätsel auf – exakt 8750 Schokolinsen befanden sich in einem Glas – und überreichte die Preise. Am Nähesten an der richtigen Zahl lagen Horst Ott, Michaela Pöschko, Angelika Gärtner, Elsa Bayer und Samira Seeliger.

Anschließend überreichte Huber noch drei Spendengutscheine an die zukünftigen Schulkinder der Grundschule und die Seniorengemeinschaft jeweils aus Rippberg und Hornbach sowie an die Jugendfeuerwehr der Abteilungswehr Rippberg. Zum Ende des Brunnenfestes dankte der Vorsitzende allen Helfern, Sponsoren und Besuchern und verlieh seiner Hoffnung auf eine Neuauflage im kommenden Jahr Ausdruck. hape