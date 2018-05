Viel Musik und Sport

Anzeige

Walldürn.Für das Blumen- und Lichterfest vom 9. bis 13. Mai hat die Stadt Walldürn ein attraktives Bühnenprogramm auf die Beine gestellt. Von Vatertag bis Muttertag ist nicht nur tagsüber an den Markt- und Aktionsständen einiges geboten, sondern auch das Abendprogramm kann sich sehen lassen.

Am Mittwochabend startet die Odenwälder Trachtenkapelle den Veranstaltungsreigen auf dem Schlossplatz. Nach der offiziellen Eröffnung um 19 Uhr am Miltenberger Torplatz und dem Umzug auf den Schlossplatz spielen die Musiker bei Bewirtung durch die FG „Fideler Aff“ und den FC Bayern-Fanclub.

Die Besucher des verkaufsoffenen Markttages erwarten am Vatertag, 10. Mai, sportliche Darstellungen wie eine Vorführung „Dance on the Pole“ mit Nadine Seibert, Vorführungen der TSC-Jugendschautanzgruppe und der gemischten Schautanzgruppe sowie der „Old American County Square Dance“-Gruppe.