Viel Teamgeist gefordert

Walldürn.Teamgeist und Spaß waren am Dienstag beim Völkerballturnier für Mädchen des Bildungszentrums Walldürn gefordert und garantiert. Bereits vor Beginn des Unterstufen-Turniers in den letzten drei Schulstunden des Vormittags war bei manchen Klassen die Anspannung zu spüren: Der unbedingte Siegeswille zeigte sich im absoluten Einsatz der jeweils sechs Feldspielerinnen plus „König“, die sich im sportlichen Wettstreit miteinander messen wollten, und natürlich ebenso im lautstarken Anfeuern durch den Rest der Klasse.

Über den Turniersieg durfte sich am Ende die siebte Klasse der Werkrealschule freuen. Die Klasse 7ab der Konrad-von-Dürn-Realschule holte sich den zweiten Platz, die Klasse 7c der Konrad-von-Dürn-Realschule den dritten Platz.

Am Nachmittag teilten sich die Klassen 10a und 9ab der Konrad-von-Dürn-Realschule mit gleichem Punktestand und identischer Spielerzahl den ersten Tabellenplatz. Auch die Klassen acht und zehn der der Werkrealschule sicherten sich einen Platz auf dem Treppchen. Der Dank der Schulleitungen galt den Mannschaften für ihre Fairness und ihren Einsatz sowie den beiden Sportfachschaften für die gelungene Organisation des Turniers.