Viel über Heilkräuter erfahren

Altheim.Rege Resonanz fand am Freitag die Würzbüschelwanderung des Heimatvereins unter Federführung von Edith Mechler Jeder Teilnehmer konnte zum Abschluss einen Strauß binden und mit nach Hause nehmen.

Die Kräuterfrau Edith Mechler nahm die Gelegenheit wahr und gab vor der Wanderung um die nähere Umgebung des Museums Informationen über die Heilkraft der Kräuter weiter. Sie berichtete, dass schon seit alters her Menschen – hauptsächlich Frauen– vom 15. August bis 15. September Heilkräuter für den Eigenbedarf sammeln. Sie erklärte weiter, dass unter anderem auch der sogenannte „Frauendreißiger“ dazugehöre, in denen die Heilkräuter ihre größte Wirkkraft entfalten. Bereits seit dem 8. Jahrhundert werden Kräuter in Form eines „Würzbüschels“ zur Kirche gebracht, um Gott zu danken und sie weihen zu lassen.

Die Zusammensetzung des Handbüschels sei von Gegend zu Gegend verschieden. Es seien aber stets Nutz- und Futterpflanzen, Heilkräuter und auch mystische Pflanzen, wie zum Bespiel das „Mutter-Gottes-Küschele“, dabei. Gesammelt werden sieben oder neun verschiedene Pflanzen oder das Doppelte sowie gar das Vielfache, so Edith Mechler.

Drei Stängel pro Strauß

Von jeder Pflanze werden drei Stängel in den Strauß gebunden und zum Schluss mit einem roten Band zusammengebunden. Es symbolisiere nämlich das Band der Liebe Gottes zu den Menschen. Mit einem anschließendem gemütlichen Beisammensein im Grünkernmudrum klang die aufschlussreiche Kräuterwanderung aus. pp

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018