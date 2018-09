Viele Erinnerungen ausgetauscht

Altheim.Die Schüler des Jahrgangs 1958 der Grund- und Hauptschule aus Altheim, Gerichtstetten und Erfeld trafen sich am vergangenen Samstag zu einem gemütlichen Beisammensein nebst Austausch gemeinsamer Erinnerungen im Schützenhaus Altheim.

Schon beim Sektempfang vor dem Schützenhaus, mit herrlichem Blick auf die frühere Schule, wurden die ersten Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder wach. Später konnten sich die 58er dann bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen weiter nach Herzenslust über Erlebnisse und Anekdoten aus ihrer Schulzeit austauschen. Bei einem gemeinsamen Gräberbesuch wurde der verstorbenen Schulkameraden mit einem Blumenstrauß gedacht.

Führung durch Museum

Mit der Besichtigung und Führung durch das Grünkernmuseum, welche von Edith Mechler vom Heimatverein Altheim übernommen wurde, ging ein weiteres Wiederaufleben von Kindheitserinnerungen einher: Viele der „Buben“ des Jahrgangs 1958 mussten früher nämlich noch selbst aktiv beim Trocknen von Grünkern mithelfen. Nach ihrer interessant gestalteten Führung servierte Edith Mechler dann noch Köstlichkeiten aus Altheimer Grünkern.

Anschließend gingen die 20 Teilnehmer umfassende Gruppe wieder zurück ins Schützenhaus. Die einstigen Eleven konnten auch ihren ehemaligen Schulleiter Erich Herold, der sie von der 6. bis zur 9. Stufe als Klassenlehrer begleitet hatte, in ihrer Mitte willkommen heißen. Gemeinsam zeichneten Lehrer und Klasse in regem Austausch nochmals ihren schulischen Werdegang nach. In der 5. Klasse musste der Altheimer Nachwuchs wegen einer zu großen Anzahl an Kindern in der Grund- und Hauptschule nach Gerichtstetten ausweichen. Dort wurden der neue Klassenverband zusammen mit Kindern aus Erfeld unterrichtet. Ab der 6. Klasse gingen alle Schüler der drei Ortschaften gemeinsam wieder zurück nach Altheim. Der Jahrgang 1958 war die letzte Schulklasse, die ihren Hauptschulabschluss 1973 vor Ort in Altheim an der Grund- und Hauptschule ablegen konnte, denn diese wurde im Herbst des Jahres aufgelöst.

Bis spät in den Abend verbrachten die ehemaligen Klassenkameraden unvergesslich schöne Stunden, die allen noch lange in bester Erinnerung bleiben werden. chha

