Viele Generationen unterrichtet

Passionierter Hobbygärtner

In den letzten Jahren verlagerte sich sein Unterrichtsschwerpunkt auf Mathematik und Steuerung und Kontrolle im Kaufmännischen Berufskolleg und in der Berufsfachschule. Dort führte er viele Schülergenerationen zum Abschluss der Prüfung. Wertvolle Arbeit leistete Bauer auch als langjähriger Kassierer im Verein „Freunde der Frankenlandschule“, er war auch als „Herr der Leihbücher“ an der Schule aktiv. Diese Aufgabe erledigte er engagiert und mit vollem Einsatz. Der künftige Pensionär ist auch bekannt für seinen grünen Daumen, denn seine Gewächshäuser beherbergen dutzende Tomaten,- Gurken- und Paprikapflanzen, die er in der Nachbarschaft und im Kollegium „unter die Leute“ bringt. Auch Schülern hat er in einem Projekt das Anpflanzen heimischer Gemüsesorten nahegebracht.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.08.2018