Viele interessante Einblicke auf der Tour gewonnen

Walldürn.An der Wanderung des OWK Walldürn bei Boxbrunn nahmen trotz des heißen Sommerwetters 27 Wanderer teil. Ausgangspunkt für beide Wanderungen war der 504 Meter hochgelegene bayerische Ort Boxbrunn, der einst aus einer Rodung der Abtei Amorbach entstanden ist. Für die Wanderung mit der kürzeren Strecke von 8,2 Kilometern entschieden sich zwölf Wanderfreunde. Sie wurden geführt von Marita Eisenhauer und Brunhilde Marquardt.

Nach dem Besuch der dortigen Filialkirche, die dem Hl. Wendelin geweiht ist, überquerte man die hochfrequentierte Nibelungenstraße und wanderte auf einer schmalen langgezogenen Hochfläche mit herrlichem Ausblick in den bayerischen und hessischen Odenwald. Ab dem Waldrand folgte man der Markierung „grüne Raute“ durch ein dichtes Waldgebiet und passierte die Grenze von Bayern nach Hessen. Große Heidelbeerflächen luden zu dem Gedicht „Häädelbiernzeit“ von der Walldürner Mundartdichterin Hanne Assion-Bausback ein, das Marita Eisenhauer vortrug.

Danach ging der Wanderweg entlang der Markierung E, man überquerte die Nibelungenstraße sowie den Odenwaldlimes und erreichte den Eulbacher Park mit seinem Jagdschloss. Dieses Anwesen geriet erst vor zwei Wochen in die Schlagzeilen wegen eines Brandes, der bei Renovierungsarbeiten verursacht wurde. Vom Jagdschloss aus ging man immer geradeaus der Graf-Eberharder Allee von 1917 entlang, folgte dann der Limes-Markierung und erreichte über die Wü4- Markierung den Weiler Mangelsbach. Als Stadtteil von Michelstadt liegt er mit 21 Einwohnern im südhessischen Odenwaldkreis am Waldrand nördlich von Würzberg und direkt an der bayerischen Landesgrenze auf dem Höhenzug des Odenwaldes, der das Mümlingtal im Westen vom Mudtal im Osten trennt.