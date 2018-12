Viele neue Entwicklungen

Walldürn.Zur traditionellen vorweihnachtlichen Feier fanden sich die Mitarbeiter des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes „St. Kilian“ in der festlich geschmückten Turnhalle der Erziehungseinrichtung ein.

Direktorin Iris Hellmuth-Gurka sagte, sie über all das sprechen, was es in St. Kilian im Laufe des Jahres an positiven Ereignissen gegeben habe, etwa den ehr erfolgreich Verlauf des wirklich außergewöhnlichen Projekts „MACHTlos“ mit zwei Aufführungen, den erfolgreichen Start der neuen Homepage oder das „Kiliansfest“. Insgesamt seien 2018 sehr viele Aktionen mit den jungen Menschen in der Erziehungseinrichtung durchgeführt worden. Es gebe wohl kaum eine andere Jugendhilfeeinrichtung dieser Größenordnung, in der soviel für Kinder und Jugendliche getan und gemacht werde wie gerade im Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheim St. Kilian.

Doch es habe auch Dinge gegeben, die nicht so gut gelaufen seien, so die Schließung des Hallenbades, die Schließung der „Schwalben“ aufgrund schlechter Belegungszahlen, der Umzug der Nardini Schule im Main-Tauber-Kreis, der Tagesgruppe Arche Noah und der SGA Sternenkinder, die aus Tauberbischofsheim oder aus Lauda nach Gerlachsheim umziehen mussten.

Alles in allem sei 2018 ein sehr volles Jahr für alle gewesen – voll von neuen Entwicklungen, anstrengenden, aber notwendigen Maßnahmen, frustrierenden Phasen, aber auch voll von tollen Veranstaltungen. Sie dankte allen, sie sich für St. Kilian eingesetzt haben.

Iris Hellmuth-Gurka ehrte mit dem Schulleiter der Nardini-Schule, Frank Hemberger, sowie mit Anja Hefner drei Mitarbeiter für deren Teilnahme an Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen und überreichten ihnen ihr Diplom: Marie-Luise Dangelmaier und Maike Leykauf ab-solvierten mit sehr guten Erfolg ein Aufbaustudium Sonderpädagik, das sie mit dem Diplom „Sonderpädagogin“ abschlossen, und Tobias Karaula absolvierte erfolgreich eine Ausbildung zum staatlich aner-kannten Jugend- und Heimerzieher.

Des Weiteren ehrte die Heimleiterin noch Rosamaria Baran-Rieger für deren langjähriges ehrenamtliches Engagement als Mitarbeiterin im Arbeitskreis „Religiöses Leben“.

Der offizielle Teil endete mit einer Power-Point-Präsentation mit Höhepunkten aus dem Jahresgeschehen 2018, einem gemeinsamen Essen sowie einem gemütlichen Beisammensein mit Musik und einem Weihnachtsbingo. ds

