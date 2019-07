Viele Oldtimer zu sehen

Walldürn.Auf die zweitägige Oldtimer-Rallye ADAC Heidelberg Historic können sich Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen freuen. Bei ihrer 25. Ausgabe gehen am 12. und 13. Juli 186 sehenswerte Automobil-Klassiker aus sieben Jahrzehnten auf die Strecken im Kraichgau und der Kurpfalz, im Madonnenland und im Zabergäu. Veranstalter ist der ADAC Nordbaden.

Die Strecke führt am Samstag, 13. Juli, von 9 Uhr bis 13.30 Uhr von Hettigenbeuren kommend durch Hornbach, Rippberg und Gerolzahn zum Golfclub Neusaß und über Glashofen in die Hauptstraße Walldürn. Dort wird eine Durchfahrtskontrolle eingerichtet, an der die Fahrzeuge einzeln vorgestellt werden. Danach liegt auch Altheim auf der Strecke und die Route führt weiter Richtung Sindolsheim. Jede Minute kommt ein Oldtimer vorbei.

Von circa 9.40-bis 13.15 werden auf Höhe des Hotels „Riesen“ an der Durchfahrtskontrolle ein kleiner Imbissstand und ein Infostand der Stadt Walldürn stehen, um den Zuschauern die Wartezeit zu verkürzen. Die 25. ADAC Heidelberg Historic des ADAC Nordbaden beginnt und endet an beiden Tagen am Technik Museum Sinsheim.

