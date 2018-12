Viele Pakete wurden gepackt

Amorbach.Wie auch in den vergangenen Jahren schon beteiligte sich das Karl-Ernst-Gymnasium in den letzten Tagen wieder an der Aktion „Weihnachtstrucker“ der Johanniter. Viele Klassen und Kurse packten Pakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln für bedürftige Menschen in Südosteuropa. Um den Kindern in Albanien, Bosnien und Rumänien eine besondere Freude zu machen, wurden außerdem Malbücher und Stifte beigelegt. Viele Pakete waren liebevoll in Geschenkpapier gewickelt und enthielten einen weihnachtlichen Gruß in mehreren Sprachen. Am Donnerstag konnten die Johanniter 20 Pakete am KEG abholen und fahren sie über eine Sammelstelle in Würzburg weiter in die Bestimmungsländer. Sabine Steinöl

