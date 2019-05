Viele schöne Erinnerungen ausgetauscht

Walldürn.Die Angehörigen des Schuljahrgangs 1939 haben sich am Wochenende in ihrer Heimatstadt Walldürn zu einem freudigen Wiedersehen getroffen.

Zum Sektempfang begrüßte am Samstagnachmittag Kurt Stumpf im Namen des Organisationsteams die „80er“ im Museumshof der Familie Kaiser in der Unteren Vorstadtstraße. Stumpf erinnerte daran, dass von den einstmals 122 Jahrgangsangehörigen 38 gestorben sind. Umso mehr freue er sich über Anwesenheit von 32 ehemaligen Mitschülern bei diesem Treffen.

Nach ersten guten Gesprächen bei Kaffee und Kuchen sowie dem traditionellen Gruppenfoto führten Beate und Bruno Kaiser die Teilnehmer durch ihr Museum „Zeit(T)räume“ und erläuterten die ausgestellten Exponate.

Am Abend verbrachte die Gruppe unterhaltsame Stunden im Gasthaus „Hirsch“, wo der Austausch über alte Zeiten und schöne Erinnerungen im Mittelpunkt stand. Erika Mairon dankte bei dieser Gelegenheit den zusammen mit ihr im Organisationsteam mitwirkenden ehemaligen Mitschülern Rita Trefz, Rita Günther, Christa Blasl und Kurt Stumpf.

Zurückblickend auf die gemeinsame Schulzeit erinnerte sie an die Einschulung im Jahr 1945, an den Schulalltag und die vielen gemeinsamen Erlebnisse während der gesamten Schulzeit und in der Freizeit. Dabei seien Freundschaften entstanden, die noch bis zum heutigen Tag festen Bestand hätten.

Am Sonntagmorgen nahm die Gruppe am Jahrgangsgottesdienst in der Basilika teil. Im Anschluss gedachte man auf dem Friedhof der verstorbenen ehemaligen Mitschüler. Mit einem Mittagessen im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“ klang das Treffen schließlich aus.

Nach zwei abwechslungsreichen Tagen nahmen die „80er“ viele schöne Erinnerungen mit nach Hause. Bereits in fünf Jahren wollen sie sich wieder in der alten Heimat Walldürn treffen. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.05.2019