Viele spannende Spiele beim Sportfest

Bei den E-Junioren der SG Altheim I und II, TV Hardheim und SV Seckach spielte jeder gegen jeden. Danach erhielten die Jugendspieler und Trainer des VfB Altheim neue Trainingsanzüge, gesponsert von der Firma Tauber-Beton und vom Sporthaus MuM.

Das A-Jugendspiel zwischen der SG Altheim/Götzingen/Schlierstadt und dem TV Mudau endete 2:2-Unentschieden. Das Hauptspiel des Tages war gleichzeitig das Erstrundenspiel im Kreispokal. Es standen sich der VfB Altheim und die Eintracht ’93 Walldürn II gegenüber. Der VfB ging mit einer 2:0-Führung in die Kabinen. Vier Chancen nutzten die Platzherren in der zweiten Halbzeit und zogen mit einem 6:0-Sieg in die zweite Pokalrunde ein.

Elfmeterschießen für jedermann

Abgerundet wurde der Sonntag mit dem Elfmeterschießen für jedermann. Nachdem alle zwölf Mannschaften ihr Geschick unter Beweis gestellt hatten, belegte das Team „Tennis Damen“ mit Elisa Czerny und Juliane Pulko den ersten Platz. Gefolgt von der „Freiwilligen Feuerwehr“ mit Holger Deuser und Christian Weber sowie den „Tennis Herren“ mit Fabian Schnorr und Christian Lauer.

Nach dem Mittagstisch am Montag fand ein Spielenachmittag für Kinder statt. Letzter sportlicher Programmpunkt war das Kleinfeld-Firmenturnier mit sechs Mannschaften. Im Halbfinale unterlag die Vogt GmbH gegen die Perga Plastic GmbH mit 0:3, und die Grammer GmbH setzte sich mit 1:0 gegen die JVA Adelsheim durch.

Im Spiel um Platz drei behauptete sich die JVA Adelsheim denkbar knapp mit 4:3 im Neunmeter-Schießen gegen die Vogt GmbH.

Das Finale gewann die Grammer GmbH klar mit 3:0 gegen die Perga Plastic GmbH. Die Plätze fünf und sechs belegten der FSC Rinschheim und die OKW GmbH.

