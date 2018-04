Viele zeitgemäße Stücke

Anzeige

ALTHEIM.Traditionsgemäß lassen es sich die Altheimer Sänger nicht nehmen, am Abend vor dem Muttertag für Frühlingsgefühle zu sorgen. So veranstaltet der Männergesangverein „Sängerbund“ 1860 Altheim auch in diesem Jahr am Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr sein Frühlingskonzert in der Kirnauhalle.

Die vom Altheimer Chor getroffene Liedauswahl beweist einmal mehr, dass beim Chorgesang nicht nur klassische Werke und Volkslieder in altertümlich wirkenden Arrangements dargebracht werden. So wird den Zuhörern bekannte Evergreens und jede Menge zeitgemäße und auch schwungvolle Stücke geboten werden.

Dabei versteht es der Männerchor, der den Titel „Konzertchor im Badischen Chorverband“ trägt, unter der Leitung von Michael Wüst den Gesang auf eine für Jung und Alt hörenswerte Art und Weise darzubieten. Wer das Konzert zum ersten Mal besucht, wird von der Vielfalt überrascht sein. Für die Sänger ist es selbstverständlich, dass sie auch nach dem offiziellen Programm noch einige schöne Stunden gemeinsam mit ihrem Publikum verbringen und das ein oder andere Lied zum Mitsingen in der Kirnauhalle ertönen lassen.