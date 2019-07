Walldürn.An der Städtischen Musikschule läuft die Einschreibefrist bis zum 15. Juli. Die Schule bietet ein vielfältiges Unterrichtsangebot. In folgenden Fächern gibt es eine Gebührenermäßigung (Mangelfach) für zunächst ein Unterrichtsjahr für jugendliche Musikschüler: Oboe, Querflöte, Cello, klassischer Gesang, Musiktherapie, Waldhorn, Posaune und Tuba. Formulare liegen in der Musikschule aus oder können auf der Homepage heruntergeladen werden. Im kommenden Schuljahr bietet die Musikschule in Zusammenarbeit mit den Grundschulen Walldürn und Rippberg Klassenmusizieren mit der Blockflöte an. Eine Informationsveranstaltung findet in der ersten Schulwoche statt. Für weitere Fragen und Informationen ist von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 12 Uhr das Sekretariat der Städtischen Musikschule Walldürn, Keimstraße 18, Zimmer 26, Telefon 0 62 82 / 4 03 03, erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.07.2019