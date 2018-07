Vielfältigkeit beeindruckte die Zuhörer

Anzeige

Gruppe neu gegründet

Das „Wings-Ensemble“ mit Mareike und Niklas Berlinger, Jana Diehm, Niklas Horn, Lisa Kreis, Jonathan Trunk und Sonja Arlt ließ unter der Leitung von Stefan Herzog zwei Stücke erklingen. Mitreißend präsentierten sie „Accidentally in Love“ und das bekannte „I will follow him“. Die in diesem Schulhalbjahr neu gegründete Combo mit Alina Stumpf (Gesang), Jonas Farrenkopf (Klavier) und Justin Weber (Violine) hatte beim Abschlusskonzert nach dem Musikschulfest bereits ihren zweiten großen Auftritt. Coach Thomas Listl studierte die beiden Songs „Changes“ von „XxxTentaction“ und „Sacred to be lonely“ von Dua Lipa mit den jungen Künstlern ein.

Zum Abschluss des ersten Konzertteils interpretierten aus der Gesangsklasse von Nicolasa Mall Alina Stumpf den Song „Chasing highs“ sowie Hanna Link „Thinking out loud“ von Ed Sheeran in beeindruckender Weise. Thorsten Roth stellte mit dem Klassiker „Can´t help falling in love“ von Elvis Presley sehr einfühlsam unter Beweis, dass nicht nur Kinder und Jugendliche an der Musikschule in Walldürn wöchentlichen Unterricht erhalten, sondern auch immer mehr erwachsene Menschen unter professioneller Anleitung sich weiterbilden und ihr Hobby perfektionieren.

„All about that bass“

Nach der Pause stimmten die beiden talentierten und jungen Gitarristen Simon Kreis und Franz Mayerhöfer sowie der Lehrer Bernhard Trabold mit „Amanceres“ aus der Suite Habana von Eduardo Martin und „All about that bass“ von Meghan Trainor das Publikum auf den zweiten Konzertteil ein.

Vladimir Rivkin ist ein nicht unbekannter Komponist, Violinenpädagoge und Geiger unserer Region. Einige Walldürner Schüler der Violinenklasse hatten Rivkin bereits während der Mitwirkung in der Jungen Philharmonie Neckartal Odenwald persönlich kennengelernt, bei der er als Dozent regelmäßig verpflichtet ist. Aus seiner Feder stammte das von Nele Eisenschmidt, Lisa Löhr, Mina Marschall und Justin Weber interpretierte „Concertino A-Dur“ für vier Violinen, das von Musikschullehrerin Jutta Pfeil gekonnt am Flügel korrepetiert wurde.

Mareike Berlinger, Katharina Beuchert, Maja Günther sowie Alina und Luisa Maler musizierten mit der Querflötenlehrerin Sandra Zaiser die beiden Titel „Le roi s´avance“ und „Choco Danse“ von Pascal Proust, bevor die Akkordeongruppe mit Birthe und Anke Hentschel mit der Lehrkraft Nelli Krug dem Publikum „Latin ritmico“ von H.G. Kölz und „Lustiger Hirtenjunge“ zu Gehör brachte. Bei diesem finnischen Volkslied wurde das Ensemble von Lehrerin Susanne Wütschner unterstützt, die sehr einfühlsam den Solopart an der Alt-Blockflöte übernahm.

Noch einmal glänzte das Flötentrio Mareike Berlinger, Katharina Beuchert und Sandra Zaiser mit dem „Bienenmarsch“ von Luc Grethen, ehe Nele Eisenschmidt und Lisa Löhr die Polka für zwei Violinen und Klavierbegleitung, die wiederum von Jutta Pfeil übernommen wurde, von D. Schostakowitsch trefflich interpretierten.

Tatkräftige Unterstützung

Vor dem letzten Konzertbeitrag ergriff Musikschulleiter Bernd Heß noch einmal das Wort und dankte abschließend allen Lehrern und Schülern für die geleistete Arbeit und das Konzert. Ferner sprach er dem Förderverein der Musikschule für gute Zusammenarbeit und tatkräftige Unterstützung sowie für die Übernahme der Bewirtung bei diesem Konzert seinen Dank aus. Zu guter Letzt dankte er den Eltern der Kinder.

Musikalisch verabschiedet wurde das Publikum mit einem letzten Höhepunkt des Abends aus der Celloklasse von Philipp Hagemann. Bernadette Drayß, die von ihrer Schwester Maria am Flügel begleitet wurde, brillierte mit dem „Cellokonzert e-Moll“ von Edward Elgar und wurde von den Zuhörern mit langanhaltendem Applaus belohnt.

