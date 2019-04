Walldürn.Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Walldürn trafen sich gemeinsam mit den Kandidaten zur Kommunalwahl 2019, um aktuelle Themen und Termine zu besprechen. In seiner Begrüßung betonte der Ortsvereinsvorsitzende Ralf Beyersdorfer, dass die Walldürner SPD auch bei den diesjährigen Kommunalwahlen mit einer starken Liste antreten werde.

Unter dem Slogan „Gemeinsam Heimat gestalten“ trete die SPD nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in drei Ortsteilen für den Gemeinderat und die Ortschaftsräte an.

Erstmals öffentlich haben sich die Kandidaten beim „Walldürner Frühling“ den Bürgern persönlich präsentiert. Dabei sei man durchweg auf großes Interesse und positive Resonanz gestoßen. Auf einem Stadtplan konnten die Besucher des Festes ihre Anregungen und Wünsche mit kleinen Fähnchen anpinnen.

„Wir haben eine Vielzahl von guten Ideen erhalten, von denen zwei direkt bei der darauffolgenden Gemeinderatssitzung durch uns angesprochen wurden“, ergänzte der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther. Zum einen machte die SPD-Fraktion die heikle Verkehrssituation rund um die Zufahrt zu einem örtlichen Entsorgungsunternehmen zum Thema.

Zum anderen wurde seitens der SPD-Fraktion angeregt, dass die bisherigen Busparkplätze am Bettendorfring für Pkw freigegeben werden.

„Die Kunden unserer Einzelhändler, der Gastronomie und des Kinos benötigen Ausweichmöglichkeiten, wenn das Parkhaus am Bettendorfring nicht mehr zur Verfügung steht“ so der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther in seinen weiteren Ausführungen. In diesem Zusammenhang soll auch die Schaffung von weiteren Kurzparkplätzen in der Hauptstraße geprüft werden.

Weitere Themen, die die Bürger am Infostand der SPD ansprachen, waren beispielsweise der Zustand des Pflasters im verkehrsberuhigten Bereich, die Kosten für die Kleinkindbetreuung, die Verkehrsführung an der neuen Anschlussstelle „Walldürn Süd“ sowie die Sanierung der innerörtlichen Straßen.

Im Anschluss stellte Rolf Günther noch die Terminplanung für die Kommunalwahlen vor. Die Kandidaten der SPD werden alle Ortsteile besuchen und sich bei verschiedenen Terminen vorstellen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 03.04.2019