Vier Burgen fest im Blick

Walldürn.Die Uferpromenade in der Vierburgenstadt Neckarsteinach war am Wochenende Ausgangspunkt einer Wanderung des OWK Walldürn. Vorbei am 1904 erbauten Fährhäuschen gelangten die Wanderer über einen kleinen Aufstieg an die Ruine der Hinterburg. Zwischen 1220 und 1230 wurde – wahrscheinlich durch Gerhard Schauenburg – als dritte Burg die Hinterburg errichtet. Da sich die Schauenburger finanziell übernommen hatten, blieb die Burg eine Bauruine und wurde um 1250 an den Bischof Heinrich von Speyer verkauft.

Erst ab 1344 nahm Bischof Gerhard von Speyer den endgültigen Ausbau in Angriff. Der Ausbau der Befestigungsanlagen zu einem dreifachen Mauerring erfolgte zwischen 1426 und 1450. Die Hinterburg wurde um 1630, in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges zur Ruine. Nächster Anlaufpunkt war die Burg Schadeck. Als letzte der vier Burgen entstand sie um 1355 im Steilhang über dem Neckar und wird dank ihrer imposanten Lage seit jeher „Schwalbennest“ genannt. Bauherr der Burg war Erzbischof Balduin von Mainz und Trier. Die Burg, die heute das Wahrzeichen von Neckarsteinach ist, wurde wohl schon im späten 15. Jahrhundert zur Ruine.

Über die Steinach im schattenspendenden Laubwald erreichte die Wandergruppe die hoch über Neckarsteinach liegende „Mannheimer Hütte“. Von dort hatte man noch einmal alle vier Burgen und das Neckartal im Blickfeld, ehe die von Alfred Czech geführte Tour endete.

