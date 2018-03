Vier Einsätze und zwölf Übungen

Anzeige

Wettersdorf.Bei der Abteilungswehr Wettersdorf wird viel Wert auf die Ausbildung und Weiterbildung der Feuerwehrmitglieder gelegt. Das wurde am Freitag in der Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus in Wettersdorf deutlich. In seinem Bericht rief Abteilungskommandant Uwe Schneider die im vergangenen Jahr absolvierten vier Einsätze in Erinnerung. Einmal rückte die Abteilungswehr zur Bereitstellung nach Walldürn aus und wurde zu Brandeinsätzen in Neusaß und Glashofen sowie einen sonstigen Einsatz gerufen. Außerdem wurden zwölf Übungen abgehalten.

Mitglieder der Abteilungswehr nahmen am jährlichen Atemschutzlehrgang mit theoretischer Unterweisung und an einem Lehrgang im Brandcontainer in Walldürn teil. Uwe Schneider besuchte die Fortbildung für Führungskräfte in Mudau und Mike Braun einen Lehrgang zum Notfallseelsorger. Ein Feuerwehrmann absolvierte den Kurs für Atemschutzgeräteträger. Auch die Bevölkerung kam bei den Lehrgängen nicht zu kurz: Für interessierte Bürger fand ein von der Abteilungswehr organisierter Kurs zur Anwendung des im Foyer des Bürgerhauses befindlichen Defibrillators statt.

Andreas Schmitt, stellvertretender Abteilungskommandant, verlas den Jahresbericht von Schriftführer Klaus Schieszl. Demnach wurden neun Feste befreundeter Vereine in der Region besucht und vier eigene Veranstaltungen organisiert. Aktuell gehören der Abteilungswehr 27 Mitglieder an: 20 aktive Wehrmänner, sechs Mitglieder in der Alterswehr und ein Mitglied in der Jugendfeuerwehr Walldürn. Zur Tagesstärke zählen sieben Einsatzkräfte. Angeschafft wurden im vergangenen Jahr B- und C-Schläuche, ein Hohlstrahlrohr, Hebel-Brech-Werkzeug und und Warnblitzer zur Verkehrabsicherung.