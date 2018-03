Vier Gewässer werden analysiert

Anzeige

Des Weiteren vergab der ATU den Auftrag für eine Tandemvibrationswalze ARX 12 an die Firma Böhrer, Baumaschinen in Walldürn zu deren Angebotssumme von 22 500 Euro. Nachdem bei der 25 Jahre alten Walze aufgrund von Schäden eine weitere Reparatur wirtschaftlich nicht mehr zu vertreten war, war diese Ersatzbeschaffung dringend erforderlich, nachdem der Städtische Bauhof auch weiterhin kleinere und mittlere Sanierungsmaßnahmen an den Straßenoberflächen mit eigenem Personal und Gerät durchführen wird und sich dies auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungen in vielen Fällen als die wirtschaftlichste Lösung erwiesen hat. Die entsprechenden Mittel sind im Haushalt eingeplant.

Weiterhin beschlossen wurde die Anschaffung eines weiteren Mähroboters für das Sportgelände Walldürn-Süd. Auf dem Stadionplatz des Sportgeländes Süd ist bereits seit 2014 ein Mähroboter im Einsatz. Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen (Verbesserung der Rasenstruktur, allgemeine Qualitätsverbesserung des Rasens, Senkung des Wasserverbrauchs, Reduzierung der Bauhofstunden) ist vonseiten der Verwaltung für die beiden Trainingsplätze ebenfalls der Einsatz von Mährobotern geplant. Aufgrund der örtlichen Lage der Plätze und der nicht ausreichenden Leistungsfähigkeit des bestehenden Gerätes ist nun die Beschaffung eines weiteren Mähroboters notwendig, wobei hierbei die Leistungsfähigkeit so gewählt werden soll, dass ein weiterer Mähroboter für beide Trainingsplätze ausreichend sein soll.

Nach Informationen von Christian Berlin vom Stadtbauamt beschlossen die ATU-Mitglieder einstimmig Votum die Vergabe zum Angebotspreis von rund 16 339 Euro an die Firma Josef Kreis aus Walldürn. Im Haushalt 2018 sind Mittel von 18 000 Euro eingestellt.

Zum Abschluss der Sitzung beauftragte der Ausschuss das Ingenieurbüro Fabion aus Würzburg mit der Erstellung des Gewässerentwicklungsplanes für die Gewässer Kaltenbach, Eichelbach, Haidebach sowie die Ackerklinge zum Angebotspreis von circa 22 111 Euro. Im Haushalt sind für die Erstellung dieser Projektmaßnahme 25 000 eingestellt.

Die Planungsleistung wird im Rahmen der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft mit einer Quote von 70 Prozent gefördert.

Ziel der Gewässerentwicklung ist die Erhaltung, Entwicklung von funktionsfähigen Fließgewässern und dessen Ökosystemen sowie deren nachhaltige Bewirtschaftung. Diese gilt insbesondere für die Gewässerstruktur, das Abflussgeschehen, aber auch für die Lebensraumqualität für Pflanzen, Tiere und Menschen.

Der Gewässerentwicklungsplan ist ein Planungsinstrument für die Ausarbeitung und Umsetzung der Maßnahmen für eine nachhaltige Gewässerentwicklung. Diese Entwicklungsziele sind unter Beachtung der Randbedingungen wie Ökologie, Hochwasserschutz und Erholung zu gewährleisten.

Grundlage des Gewässerentwicklungsplanes bildet eine Bestandsanalyse, die den derzeitigen Zustand der Gewässerbeschaffenheit und Struktur, der Hydrologie, Nutzungen am Gewässer und im Talraum und der schützenswerten Biotope und Artvorkommen erfasst. Um im Anschluss eine zielgerichtete Planung zu ermöglichen, wird diesem Ist-Zustand der potenziell natürliche Zustand der Fließgewässer gegenübergestellt. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.03.2018