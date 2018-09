Voll freudiger Erwartung

Walldürn.Der erste Schultag an der neuen Schule: Für die betroffenen Kinder sicher immer mit einer gewissen Anspannung und freudiger Erwartung verbunden, für viele Eltern ein emotionaler Moment, weil wieder ein neuer Lebensabschnitt für ihr Kind beginnt. Beides hatte Raum in der kurzen Begrüßungsfeier für die Fünftklässler des Bildungszentrums Walldürn. So hießen die Siebtklässler der Auerberg-Werkrealschule „die „Neuen“ nicht nur willkommen, sondern äußerten mögliche Gedanken wie „Ich freue mich, alte Klassenkameraden zu sehen“ oder ,Hoffentlich sind die Lehrer nett“. Mit dem Elvis-Presley-Titel „You are always on my mind“ brachte Nina Klotzbücher (7b) von der Konrad-von-Dürn-Realschule am Klavier gekonnt zum Ausdruck, dass die Eltern bei diesem neuerlichen Schritt ins Selbständigwerden in Gedanken natürlich bei ihren Kindern sein werden.

So freuten sich auch die Schulleiter Patrick Schmid und Wolfgang Kögel, die Jüngsten der Schulgemeinschaft gemeinsam mit ihren Eltern, Großeltern und Geschwistern begrüßen zu dürfen. Und sie gestanden den Schülern, dass es auch für sie als Schulleiter ein besonderer Tag sei, dass eine gewisse Nervosität bei den Neulingen absolut nachvollziehbar sei und ließen die Kinder da auch selbst zu Wort kommen, auf was sie sich freuten und bei welchen Gedanken sie ein komisches Gefühl hätten.

Dan stellten sich die neuen Klassenlehrerinnen vor und die Schüler wurden nicht nur ihren Klassen zugeteilt, sondern gleichzeitig – symbolisch ausgedrückt durch die eigene Unterschrift bei der jeweiligen Klasse – offiziell Teil des Bildungszentrums Walldürn. Um den „Neuen“ den Start zu erleichtern, standen und stehen Paten aus den 7. Klassen von Werkrealschule und Realschule bereit, die das Schulgebäude zeigten, Tipps gaben oder Fragen klärten. Während ihre Kinder so im Schulhaus unterwegs waren, hatten die Eltern Gelegenheit, die neuen Klassenlehrer Daniela Ballweg (WRS5), Christin Maluck (RS5a) und Christina Bundschuh (RS5b) kennenzulernen, organisatorische Fragen zu klären und damit gemeinsam den Kindern den Start an der neuen Schule zu erleichtern.

