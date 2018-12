Kreis Miltenberg.Das Neujahrskonzert 2019 findet am Freitag, 4. Januar, um 19.30 Uhr im Bürgerzentrum Elsenfeld statt. Die Französische Kammerphilharmonie, die Sopranistin Penelope Mason und der Bariton Tobias Scharfenberger präsentieren unter dem Motto „Vom Eiffelturm zum Moulin Rouge“ zum Jahreswechsel unterhaltsame Musik französischer Komponisten, der Strauß-Dynastie und des Allround-Genies Jacques Offenbach.

Ausschnitte aus Klassikern

Die Sopranistin Penelope Mason und der Bariton Tobias Scharfenberger präsentieren Ausschnitte aus Opern- und Operettenklassikern wie „Carmen“, „Orpheus in der Unter-welt“ und „Die schöne Helena“, aber natürlich hat das Orchester auch die eine oder andere Überraschung mit im Gepäck. Der deutsch-französische Dirigent und künstlerische Lei-ter des Orchesters, Philip van Buren, führt das Publikum leicht und humorvoll durch das Programm.

Die Französische Kammerphilharmonie wurde ganz im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft vom Dirigenten Philip van Buren 2014 gegründet und setzt sich aus jungen, talentierten Musikern zusammen.

Die Sopranistin Penelope Mason ist sowohl in Australien als auch in der Schweiz verwurzelt – auf der Bühne aber auch noch in weiteren Ländern zu Hause, zum Beispiel in Deutschland, Italien und England zu sehen und zu hören. Die Zusammenarbeit mit der Französischen Kammerphilharmonie besteht bereits seit mehreren Jahren.

Gebürtig aus München, ist der Bariton Tobias Scharfenberger national und international tätig. So sang er bereits unter anderem an wichtigen Bühnen in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Israel und Australien. Auch mit der Französischen Kammerphilharmonie verbindet ihn schon eine lange Zusammenarbeit.

Weitere Informationen und Eintrittskarten zur Veranstaltung sind im Kulturreferat des Landkreises Miltenberg, Telefon 09371/501501; Fax: 09371/50179501; E-Mail: kultur@lra-mil.de und im Internet unter https://kulturwochen.landkreis-miltenberg.de und https://secure.adticket.de erhältlich.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018