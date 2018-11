Von Datenschutz bis Cybermobbing

Walldürn.Datenschutz, soziale Netzwerke, Cybermobbing, Smartphones und Apps, Fake News und Extremismus im Netz – das waren die Themen eines Elternabends „Digitale Medien“ an der Konrad-von-Dürn-Realschule. Konrektorin Elke Gramlich begrüßte dazu die Eltern der Fünftklässler. R

eferenten waren die medienpädagogische Beraterin Franziska Hahn und Polizeihauptkommissar Rüdiger Bäuerlein von der Präventionsaußenstelle Mosbach des Polizeipräsidiums Heilbronn. Unterstützt wurden sie von den „Medienagenten“ der Konrad-von-Dürn-Realschule. Die geschulten Jugendlichen verdeutlichten, unter welchen Stress die Nutzung digitaler Medien ihre Altersgenossen oft setzt und zeigten Lösungswege auf: Sie empfahlen einen Vertrag mit den Kindern über die Nutzungszeit abzuschließen, regten die Nutzung einer App an, die die Handy-Nutzung begrenzt und verdeutlichten, dass Kontrolle wichtig sei.

Franziska Hahn erklärte die Internet-Plattformen. Sie verdeutlichte am Beispiel des Facebook-Accounts, wie wichtig die Überlegung ist, was man von sich preisgibt. Nicht unterschätzen solle man als Eltern den Einfluss, den Youtuber auf Kinder haben. Gerade diese „Vorbilder“ machten es nötig, sich mit den Kindern über Schein und Realität, verborgene wirtschaftliche Interessen und wirkliche Werte auseinanderzusetzen. Als weit verbreitete Übel bezeichnete Hahn Kettenbriefe und In-App-Käufe, bei denen es sich häufig um „Abzocke“ handele und bei denen die Einhaltung der Altersbegrenzung in der Verantwortung der Eltern liege.

Das Thema Mobbing in sozialen Netzwerken untermauerte Rüdiger Bäuerlein anhand aktueller Fälle aus der Region. Wichtig sei es, mit den Kindern im Gespräch zu bleiben. Nicht immer sei den Kindern klar, mit wem sie im Netz in Kontakt treten.

Im Verlauf des Elternabends wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass Kinder von vielen Bezugspersonen wie Eltern, Lehrkräften und erfahrenen Jugendlichen wie den Medienagenten immer wieder dazu angehalten werden, verantwortungsvoll mit Medien umzugehen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018