Vorbereitung auf die Hauptwallfahrt

„Es müssen wieder viele Räder ineinandergreifen“, so das Fazit des Wallfahrtsausschusses. Die Vorbereitungen zur Hauptwallfahrtszeit sind in vollem Gange. Weitere ehrenamtliche Mithilfe ist notwendig.

Walldürn. Mit einem geistlichen Impuls begann die erste Sitzung des Wallfahrtsausschusses im neuen Jahr, zu der Pater Josef Bregula, OFM Conv., neben seinen Mitbrüdern auch zahlreiche Ausschussmitglieder willkommen hieß.

Der Wallfahrtsleiter informierte zunächst über die Vorbereitung der Hauptwallfahrtszeit. Eine ganze Reihe von ehrenamtlichen Mitarbeitern werde sich wieder in diesen Wochen einbringen. Das Küchen- und Serviceteam für die Empfänge der Bischöfe und Ehrengäste sowie der Frühstückservice für die Übernachtungsgäste im Kloster sowie und die weiteren Helferteams konnten wieder zusammengestellt werden. Für die Bewirtung der Musikkapellen ist ebenfalls gesorgt. Ebenso auch für die Betreuung und Sauberhaltung der Lourdes-Grotte und der Franziskuskapelle, in der in diesen vier Wochen jeden Tag von 8.30 bis 18 Uhr die Aussetzung des Allerheiligsten und stille Anbetung stattfinden werden.

Ehrenamtliche Mitarbeit benötigt

Dennoch gibt es aber auch Bereiche in dieser wallfahrtsintensiven Zeit, für die weitere ehrenamtliche Helferinnen und Helfer dringend benötigt werden. Hier ist vor allem das Vorbereiten und nach den Pontifikalämtern wieder das Aufräumen des Freialtars zu nennen.

Auch im Bereich der Kollegtanten gibt es Engpässe, die personell gefüllt werden müssen. Die Sauberhaltung und Reinigung der Basilika durch die ehrenamtlichen Reinigungskräfte fordert gerade auch in diesen vier Wochen wieder viel Zeit und eine außergewöhnliche Bereitschaft zur Mithilfe. An den besonderen Fest- und Feiertagen, wie zum Beispiel an Fronleichnam, dem Blutfeiertag, dem Familiensonntag und dem Festtag zur Ehren der heiligen Rita werden zusätzliche Ordnungskräfte benötigt, die für die Durchführung der Prozessionen und der Abläufe in der Basilika und am Wallfahrtsplatz Sorge tragen.

Musikalisches Programm

Die Vertreter der Ministranten brachten zur Sprache, dass die Sitzplätze für den Altardienst zukünftig im Schatten bereitgestellt werden müssen und dass auch ausreichend Wasser für die Jugendlichen zur Verfügung stehen sollte.

Für den Bereich der Kirchenmusik zeichnet in diesem Jahr erstmals Christopher Henk verantwortlich, der mit allen Chören und Musikgruppen für das kirchenmusikalische Programm während der Wallfahrt sorgen wird.

Wallfahrtstage stärker bewerben

In Bezug auf die Werbung wird es wieder wie bisher das Wallfahrtsprogramm und das Wallfahrtsplakat geben. Über den Einsatz zusätzlicher Plakate wurde diskutiert. Pater Josef möchte den Kranken- und Antonius-Tag sowie den Wallfahrtstag der Heimatvertriebenen, Aussiedler und ausländischen Mitbürgern stärker hervorheben, um diesen Wallfahrtstagen mehr Aufmerksamkeit zu verleihen. Dazu soll ein Plakat als Rohling entwickelt werden, das vom Wallfahrtsbüro befüllt werden und dann über das Dekanat verteilt werden kann. Auch können im Dekanat über die Altenarbeit und über die Regionalstelle Plakate zum Aushang kommen.

Dieser Rohling soll auch auf der Internetseite der Wallfahrt zum Heiligen Blut eingestellt werden, damit er dann von den Pilgergruppen für eigene Veranstaltungen und deren Wallfahrten nach Walldürn heruntergeladen und genutzt werden kann. In diesem Zusammenhang soll der linke Schaukasten am Eingang des Marienaltars hauptsächlich für Mitteilungen zur Wallfahrt bestückt werden. Die einheitliche Plakatwerbung für die Wallfahrtstage in der Hauptwallfahrtszeit, aber auch die der Sonderwallfahrtstage soll zukünftig früher als bisher veröffentlicht werden.

„Young Musicians“ treten auf

Bereits im Vorfeld der Hauptwallfahrtszeit werden der Wallfahrtstag der Kommunionkinder am 25. Mai und die Motorrad-Wallfahrt am 8. Juni stattfinden. Zu beiden Terminen wird die Gruppe „Young Musicians“ die musikalische Gestaltung der feierlichen Gottesdienste übernehmen.

Für die Kommunionkinder wird es ein Rahmenprogramm geben. An beiden Terminen wird auch wieder für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Feste Kameras in der Basilika?

Zum Ende der Sitzung gab Pater Josef noch einige Informationen: Der katholische Fernsehsender K-TV ist mit dem Erzbistum Freiburg im Gespräch wegen der Installierung von festen Kameras in der Basilika.

Die Neugestaltung des Wallfahrtsplatzes wurde im Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat thematisiert. Hierüber gibt es zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen.

In der Lourdes-Grotte werden weitere Kerzenhalterungen angebracht und über der Eingangstüre zum Pfarrheim soll für die Wallfahrt ein neues Willkommensbanner gestaltet und angebracht werden. Das Zusammenstellen und Kuvertieren der Wallfahrtsunterlagen erfolgt am 11. März ab 14 Uhr im Pfarrsaal. Der Wallfahrtsleiter dankte abschließend den Ausschussmitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit und betonte, dass wieder viele Räder ineinandergreifen müssen, damit für die Pilger eine gute und würdevolle Wallfahrtszeit erlebbar gemacht werden kann. adr

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019