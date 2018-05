Anzeige

Walldürn.Eine 87-Jährige war am Mittwoch mit ihrem Opel in der Keimstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Dr.-Heinrich-Köhler-Straße abbiegen. Dabei übersah sie vermutlich einen von links kommenden SUV-Fahrer. Der 62-jährige SsangYong-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Beim Zusammenstoß den beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro.