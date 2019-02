Vorsitzender im Amt bestätigt

Walldürn.Auf der Tagesordnung der Mitgliederversammlung 2019 des Motor-Sport-Clubs (MSC) Walldürn im Clubheim standen Berichte und Teilneuwahlen. Der Vorsitzende Rudolf Brandl dankte allen, die den MSC unterstützt haben.

Sportler aus der Kartgruppe seien 2018 aufgrund ihrer Erfolge bei überregionalen Meisterschaften bis hin zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert und erfolgreich gewesen, sagte Brandl in seinem Bericht. Bei den motorsportlichen und geselligen Veranstaltungen listete er unter anderem die Clubabende, das Rennen Odenwaldring-Klassik oder die Jahresabschlussfeier mit Ehrung der Sportfahrer auf.

Nach dem Bericht des Vorsitzen-den und dem Bericht der beiden Kassenrevisoren Waldemar Riehl und Tobias Zeller stimmten die Clubmitglieder auf Antrag von MSC-Clubmitglied Heinrich Hennig jeweils einstimmig Votum der Entlastung der Schatzmeisterin und des Vorstands zu. Bei den Teilneuwahlen wurden für weitere zwei Jahre als Vorstandsmitglieder gewählt: Rudolf Brandl als Vorsitzender, Ute Baumann als Schatzmeisterin, Andreas Riehl als Verkehrsleiter sowie Beatrice Schnell als Pressereferentin. Komplettiert wird der Vorstand durch die in diesem Jahr nicht zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder Thorsten Schnell (2. Vorsitzender), Rainer Schiefermeyer (Sportleiter) und Wolfgang Sämann (Schriftführer). Als Kassenrevisoren wurden Waldemar Riehl und Tobias Zeller gewählt. Als Delegierte für die ADAC-Hauptversammlung am 30. März in Karlsruhe wurden Andreas Riehl und Rainer Schiefermeyer gewählt, als Ersatzdelegierte Heinz Hammrich und Waldemar Riehl.

Rudolf Brandl teilte abschließend noch Termine mit: MSC-Clubausflug mit der DB am 24. März ins Technoseum Mannheim; 21. Jugend-Kart-Slalom am 5. Mai auf dem Clubgelände des MSC; Mitorganisation der Motorrad-Odenwaldring-Klassik vom 14. bis 16. Juni auf dem Flugplatz; Mitorganisation ADAC-Heidelberg-Historic-Rallye mit Wertungsprüfung in Hüngheim und DK in Walldürn am 13. Juli, Automobilslalom auf dem Flugplatz am 6. Oktober; Jahresabschlussfeier mit Ehrung der Sportfahrer am 23. November. ds

