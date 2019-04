Vorsitzender im Amt bestätigt

Walldürn.Wahlen und Berichte prägten die Mitgliederversammlung des „Fördervereins Eintracht 93 Walldürn“ im Clubheim I auf dem Sportgelände-Süd.

Jürgen Mellinger, Vorsitzender der Eintracht 93 Walldürn, dankte dem Förderverein mit dem Vorsitzenden Joachim Mellinger für die gute und harmonische Zusammenarbeit und die tatkräftige finanzielle Unterstützung angesichts der momentan erforderlichen Baumaßnahmen.

Joachim Mellinger sagte, der Verein habe derzeit 98 Mitglieder. Rückblickend auf die Veranstaltungen nannte er die 23 Fahrradtouren, bei denen insgesamt über 620 Radkilometer zurückgelegt wurden, und bei denen sich Wolfgang Breunig mit 20 Teilnahmen, Josef Rubey mit 18 Teilnahmen und Peter Hagest mit 17 Teilnahmen als eifrigste Starter herauskristallisierten, und den „Ball ohne Namen“. Der Förderverein habe in den zurückliegenden Jahren Einnahmen von rund 326 261 Euro erbracht, (128 515 Euro an Werbeeinnahmen, 153 811 an Spenden, 15 650 an Mitgliedsbeiträgen und 28 284 Euro an sonstigen Einnahmen).

Im laufenden Vereinsjahr werde es wieder die Radtouren geben, weiter im Herbst einen Vortrag „Einbruch – Präventionsmaßnahmen“ im Eintracht-Clubheim I. Er dankte allen, die sich für den Förderverein engagiert haben.

Deb Kassenbericht erstattete Schatzmeister Wolfgang Breunig, der von einer zufriedenstellenden Kassenlage berichtete. Die Kassenrevisoren Johannes Schlegel und Achim Günther bestätigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen der Versammlung die Entlastung, die ebenso einstimmig erteilt wurde, wie die Entlastung des Gesamtvorstandes. Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Joachim Mellinger, 2. Vorsitzende Johanna Kuhn, Kassenwart Wolfgang Breunig, Schriftführer Rolf Günther, Kassenrevisoren Achim Günther und Johannes Schlegel. ds

