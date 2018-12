Vortrag über Humanismus

MIltenberg.Altgriechisch in Franken zur Zeit des Humanismus – dazu findet ein Vortrag von Dr. Jochen Schultheiß, Institut für Klassische Philologie der Universität Würzburg, am Dienstag, 15. Januar, um 19 Uhr, im Bürgersaal des Alten Rathauses in Miltenberg statt. Betrachtet man die hohe Dichte an herausragenden Gelehrten und an Städten, die als Zentren künstlerischen Schaffens die Landkarte bestimmten, so darf Franken zweifelsohne als eine Kernregion des deutschen Humanismus angesehen werden. Der Rückbezug auf die Antike stellt das Hauptanliegen dieser Bildungsbewegung dar. Hierbei steht insbesondere die lateinische Tradition im Blickpunkt, wohingegen die Begeisterung für die antiken Griechen sich erst im sogenannten Zweiten Humanismus des 18. und 19. Jahrhunderts Bahn brechen wird. Dennoch sind es nicht wenige Humanisten, die sich auch der griechischen Sprache und Literatur zuwenden, sei es in der Lehre, in der wissenschaftlichen Beschäftigung oder auch in der eigenen literarischen Produktion. Im Vortrag sollen zunächst Bildungsinstitutionen betrachtet werden, an denen zur damaligen Zeit Griechisch unterrichtet wird. Dann rücken individuelle Akteure und deren Netzwerke in den Fokus.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.12.2018