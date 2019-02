Vorturnier an der Frankenlandschule

Walldürn.Im Rahmen der Volksbank Franken-Schulschach-Challenge wird das dritte von fünf Vorturnieren am Dienstag, 19. Februar, in der Aula an der Frankenlandschule durchgeführt. Teilnehmen können alle Schüler von Schach-Arbeitsgemeinschaften an Schulen und Neulinge, die am Schachspiel interessiert sind.

Gespielt wird in zwei Altersgruppen (bis Jahrgang 2007 und jünger sowie Jahrgang 2006 und älter). Eine Voranmeldung über die an den Schulen verteilten Flyer erleichtert die Organisation, anmelden können sich Interessierte aber auch am Turniertag bis 13.30 Uhr. Turnierbeginn ist um 14 Uhr, gegen 16 Uhr ist das Ende mit der Siegerehrung vorgesehen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.02.2019