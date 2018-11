„Walldürn braucht leistungsstarken Kirchenchor“

Walldürn.„Es liegt wieder mal ein arbeits- und ereignisreiches Jahr hinter uns“, blickte Berthold Künzig, Vorsitzender des Kirchenchors „St. Cäcilia“, in der Mitgliederversammlung am Sonntag im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“ stolz auf die Aktivitäten der vergangenen Monate zurück.

Innerhalb des Berichtszeitraums wurden 35 Proben abgehalten und der Chor hat 16 gottesdienstliche Feiern mitgestaltet – darunter fünf Orchestermessen, die Hochfeste, Gottesdienste während der Hauptwallfahrtszeit und an Allerheiligen.

Außerdem gestaltete der Kirchenchor zusammen mit den Chören der Seelsorgeeinheit und dem Walldürner Singkreis am zweiten Wallfahrtssonntag das Hochamt, zusammen mit dem Männergesangverein „Frohsinn“ das Hochamt am fünften Wallfahrtssonntag sowie mit dem Kinderchor St. Georg die Messe an Palmsonntag.

Im Laufe des Jahres wurden verschiedene Choräle oder Chorsätze und die „Missa Brevis in B“ von Christopher Tambling neu einstudiert. „Diese Bilanz belegt recht deutlich, dass der Kirchenchor nach wie vor ein sehr aktiver und leistungsfähiger Chor ist, der seine primäre Aufgabe, das Singen zum Lobpreis Gottes, sehr engagiert und sehr gewissenhaft wahrnimmt“, so Künzig.

Sänger dringend gesucht

Die aktuelle Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger bezifferte er auf 30 und betonte, dass der Chor in nächster Zukunft dringend neue Mitglieder benötigt, um den Leistungsstand zu halten und weiterhin den Ansprüchen gerecht zu werden, die bisher stets erfüllt wurden.

Den Probebesuch bezeichnete der Vorsitzende als gut . Überdurchschnittlich engagiert bei den Proben und Auftritten waren Roswitha Seitz, Dagmar Jeschag, Ottlinde Künzig, Elfriede Berberich, Berthold Künzig, Karlheinz Gerold, Kurt Blum, Heribert Gehrig, Gerhard Sauter, Sidonia Frauenkron, Anni Ackermann, Anita Heilmann, Ralf Arbogast und Siegfried Heilmann.

Trotz aller Inanspruchnahme im kirchenmusikalischen Bereich faden die Mitglieder auch Zeit für die Geselligkeit. So führte der Jahresausflug nach Wackershofen und Ingelfingen sowie eine Krippenfahrt nach Mainbullau, Großheubach und Bürgstadt. Ein Grillfest, mehrere Wanderungen und die Adventsfeier rundeten das Programm ab.

„Alle genannten Veranstaltungen und Aktivitäten zeigen in beeindruckender Weise, wie sich alle Kirchenchormitglieder als echte Gemeinschaft verstehen“, sagte Künzig abschließend. „Als Wallfahrtsort mit überregionaler Bedeutung braucht Walldürn auch zukünftig einen leistungsstarken Kirchenchor.“

Christopher Henk als momentaner Chorleiter ging auf die im Laufe des zurückliegenden Jahres wahrgenommenen Termine und Auftritte sowie den Probebesuch ein, wies auf die in nächster Zeit anstehenden Auftritte hin und dankte allen aktiven Sängerinnen und Sängern für deren Engagement.

Vorsitzender Berthold Künzig überreichte zahlreichen langjährigen Mitgliedern Jubiläumsurkunden und Dankschreiben des Diözesan-Cäcilienverbandes sowie ein Präsent des Kirchenchors (siehe Infobox).

Einen ausgewogenen Kassenbericht legte Joachim Aicher vor. Kassenrevisorin Maria-Luise Vierneisel bestätigte ihm eine einwandfreie Buchführung. Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstands brachten die anschließenden Wahlen folgendes Ergebnis: Vorsitzender Berthold Künzig, stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Kreis, Schriftführerin Ottlinde Künzig, Kassenwart Joachim Aicher, Kassenrevisoren Maria-Luise Vierneisel und Heribert Gehrig, Notenwarte Dagmar Jeschag und Ralf Arbogast, Stimmenvertreter Sidonia Frauenkron (Sopran), Rita Neuberger (Alt), Dagmar Jeschag (Tenor) und Gerhard Sauter (Baß).

Präses Stadtpfarrer Pater Josef Bregula und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Eisenhauer dankten in ihren Grußworten dem Vorstand des Cäcilienvereins sowie allen Sängerinnen und Sängern für deren Einsatz zu Ehren Gottes und im Dienste der „Musica sacra“. Ein besonderer Dank galt Christopher Henk für den reibungslosen Chorleiterwechsel während der Elternzeit von Katrin Agbowo.

Vorausgegangen war der Mitgliederversammlung ein vom Kirchenchor gestalteter Gottesdienst in der Basilika und ein von Pater Josef gestiftetes Essen. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018