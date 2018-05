Walldürn soll „Camper Valley“ werden

Anzeige

Walldürn.Annett und Thomas Roderus: so heißt das neue Führungs-Duo, dass das Restaurant „Goldschmitts“ im gastronomischen Bereich zukünftig führen wird. Die beiden sind für Inhaber Dieter Goldschmitt die ideale Besetzung, um seinen wahr gewordenen Jugendtraum professionell zum gewünschten Erfolg zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Denn Goldschmitt habe schnell erkannt, dass das Erreichen seines Zieles, das „Goldschmitts“ zur führenden europäischen Caravaning-Eventlocation zu führen, nur mit professioneller Unterstützung in allen Bereichen möglich ist.

Thomas Roderus und seine Frau Annett sind seit 1. Mai in Vollzeit ins „Goldschmitts“ eingestiegen. Beide sind vom Fach und mit dem „Goldschmitts“ seit Jahren verbunden. Auch das Team ist sehr motiviert und glücklich, da alle Arbeitsplätze erhalten bleiben. Thomas Roderus ist ausgebildeter Koch mit langjähriger Erfahrung. Er hat nicht nur in vielen namhaften Restaurants als Küchenchef gearbeitet, sondern verfügt auch über die hilfreiche Qualifikation als Ausbilder und Wirtschaftsfachwirt. Letzteres ist heutzutage in der Gastronomie beinahe wichtiger als eine profunde Ausbildung am Herd.

Zuletzt arbeitete Roderus als Betriebsleiter bei Eurest in Würzburg, einer europaweit tätigen Cateringfirma, die nach eigenen Angaben bundesweit täglich 143 000 Menüs serviert.