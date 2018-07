Walldürner Band im Radio

Anzeige

Walldürn.Mit der Sendung „Heimspiel – Rock von hier“ bietet der Radiosender „Regenbogen 2“ jeden Donnerstag Musikern aus der Region eine Plattform, um sich der Öffentlichkeit vorstellen zu können. Die Walldürner Band „Hangmans Toyz“ packte diese Gelegenheit kürzlich beim Schopf, bewarb sich mit ihrer Rockballade „Anytime“ und wurde prompt zu einem Interview in das Sendezentrum nach Mannheim eingeladen.

Die Band besteht seit 1997 und wurde regional mit Coversongs bekannt. Seit 2001 arbeiten die verbleibenden Mitglieder Christian Englert, Ralf Bundschuh und Andreas Schieser an eigenen Arrangements in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums „Alter Schlachthof“ in Walldürn. Ihre Songs waren bisher jedoch unveröffentlicht geblieben.