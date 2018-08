Walldürnerinnen an der Spitze

Walldürn/Schifferstadt.Beim Ländervergleichswettkampf der Karatesportler aus den Landeskadern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland am Wochenende in Schifferstadt haben Ula und Silvia Duschek in ihren Gewichtsklassen den ersten Platz belegt. Die beiden Athletinnen der Sportkarate-Abteilung der Eintracht ’93 Walldürn waren im baden-württembergischen Schüler-Landeskader in der Disziplin Kumite an den Start gegangen.

Mit sechs ersten Plätzen bei zehn Teilnehmern belegte Baden-Württemberg auch in der Gesamtwertung den Spitzenplatz. Betreut wurden die Teilnehmer aus Baden-Württemberg von den Leistungssportkoordinatoren des Karateverband Baden-Württemberg Slavik Prokop und Patricia Bisceglia sowie von Bundeskampfrichter Murat Centicale. ds

