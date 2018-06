Wallfahrer im Fernsehen zu sehen

Anzeige

Walldürn.Der SWR ist dieser Tage sehr in Walldürn aktiv. Sonja Faber-Schrecklein ist zur Zeit unterwegs, vor gut zwei Wochen war es Annette Krause. Gedreht wurde für die Reisereportage „Expedition in die Heimat“ auch bei der Wallfahrt. Vor der Kamera stand dabei auch die Wallfahrtsgruppe Bobenheim-Roxheim, bestehend aus Pilgern der Bistümer Speyer, Mainz, Würzburg, Freiburg und Köln. 48 Wallfahrer, Pilgerführer Heinz-Dieter Bader, Pfarrer Andreas Rubel und Pater Cletus Wingen machten sich auf den Pilgerweg.

Der führte über rund 130 Kilometer über vier Landesgrenzen (Rheinland-Pfalz, Hessen, Baden-Württemberg und Bayern) an das Pilgerziel nach Walldürn. Der Abschluss ist die heilige Messe am 5. Wallfahrtstag in der Wallfahrtsbasilika Walldürn.

In diesem Jahr hat am letzten Wallfahrtstag ein Fernsehteam des SWR die Pilger von Amorbach aus bis zur Wallfahrtsbasilika, begleitet. In der Sendung „Expedition in die Heimat“ wird auch ein Beitrag über die Wallfahrtsgruppe zu sehen sein. Ausgestrahlt wird diese Sendung im SWR am 29. Juni um 20.15 Uhr.