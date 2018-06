Wallfahrt war wieder ein Werk vieler helfender Hände

Anzeige

Besonders beeindruckend war wieder die große Anzahl von Bischöfen sowie weiteren hohen geistlichen Würdeträgern, die der Wallfahrts- und Garnisonstadt Walldürn einen Besuch abstatteten und an den Sonn- und Feiertagen sowie zu besonderen Anlässen die Pontifikalämter und Hochämter zelebrierten: Erzbischof Stephan Burger (Freiburg), Erzbischof Dr. Ludwig Schick (Bamberg) Erzbischof em. Dr. Robert Zollitsch (Freiburg), Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg), Weihbischof Dr. Peter Birkhofer (Freiburg), Weihbischof Rolf Steinhäuser (Köln), Weihbischof Ulrich Boom (Würzburg), Weihbischof Dr. Bernd Uhl (Freiburg), Weihbischof em. Prof. Dr. Paul Wehrle (Freiburg), Weihbischof em. Dr. Hans-Jochen Jaschke (Hamburg), Weihbischof Thomas Maria Renz (Rottenburg-Stuttgart), Abt Johannes Eckert OSB (Kloster Andechs), Abt Winfried Schwab OSB (Stift Neuburg HD).

Kirchenchor und Orchester der Wallfahrtsbasilika unter der Leitung von Katrin Kirchgeßner umrahmten wieder an den Sonn- und Feiertagen die Pontifikal- und Hochämter mit Chor- und Orchestermessen. Zur Aufführung gebracht wurden unter anderem die „Messe breve no 7 in C“ von Charles Gounod (zusammen mit dem Gesamtchor des Männergesangvereins „Frohsinn“), die „Missa in G-Dur“ von Max Filke (zusammen mit einem Orchester), die „Missa in C“ (Orgelsolo-Messe) von Wolfgang Amadeus Mozart, sowie die Festmesse von Theodor Hefner. Auch der Jugendchor und die Gruppe „Klang4u“ der Katholischen Pfarrgemeinde St. Georg, der MGV „Frohsinn“, der Singkreis unter der Leitung von Robert Schmeiser, die Chöre der Seelsorgeeinheit Walldürn sowie die Odenwälder Trachtenkapelle Walldürn, die Rippberger Blasmusik und verschiedene Solisten trugen durch gesangliche oder instrumentale Darbietungen zur Gestaltung der Pontifikalämter und der großen Fronleichnams- sowie Blutsprozession bei.

Organistin Katrin Kirchgeßner wurde während der vierwöchigen Hauptwallfahrtszeit an der Orgel tatkräftig unterstützt von Horst Berger, Marcel Ditrich, Christoph Henk, Eckehard Kirchgeßner, Brigitta Meuser, Jürgen Miko und Friedhelm Bundschuh.

Das Sakristei-Team mit Mesner Markus Weigand, Thomas Baunach, Felix Kaufmann, Jürgen Kirchgeßner, Rainer Kreis, Jürgen Kugler, Werner Leiblein und Rolf Meixner war ebenso wie der Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter und alle Walldürner Franziskaner-Minoriten tagsüber im Wallfahrtseinsatz.

Rund 70 Ministranten halfen mit, alle Gottesdienste, Prozessionen und alle Empfänge und Verabschiedungen von größeren Wallfahrts- und Pilgergruppen während der Wallfahrtszeit feierlich mitzugestalten.

Die Diakone Karl-Heinz Becker, Friedhelm Bundschuh, Hans Miko und Reinhold Repp, Gemeindereferentin Anne Trabold, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Eisenhauer, Pfarrgemeinderätin Heike Hefner sowie Jürgen Kugler und Hans-Peter Grießer begrüßten und verabschiedeten die Pilgergruppen.

Die drei Diakone erbaten ferner den sakramentalen Segen und weihten die Andachtsgegenstände, und fer-ner feierten sie mit den Wallfahrern und Pilgern Andachten, versahen den Predigtdienst und assistierten bei Eucharistiefeiern.

Als Kommunionhelfer fungierten die Diakone Karl-Heinz Becker, Friedhelm Bundschuh und Hans Miko, Gemeindereferentin Anne Trabold, Mesner Markus Weigand, Thomas Baunach, Gertrud Breunig, Heinz-Peter Grießer, Andrea Hemberger, Sonja Heusler-Enders, Jürgen Kugler, Norbert Neckermann und Gotthard Schmidt.

Als unermüdliche Helfer und „gute Geister“ im Pfarrbüro und im Wallfahrts-Info-Pavillon wirkten Sonja Heusler-Enders, Chris Klingenberger, Brigitte Bystricky, Johanna Feit und Waltraud Speth.

Die beiden Pfarrsekretärinnen Sonja Heusler-Enders und Chris Klin-genberger sorgten für die Gestaltung der Vielzahl von Jubiläums-Urkunden, die zahlreichen langjährige Wallfahrern und Pilgern durch Pater Josef ausgehändigt wurden.

Das Küchenteam mit Gerlinde Heusler, Sabine Geiger, Ralf Hajek, Karin Kuhn, Sabine Kugler, Monika Nenninger und Andrea Schneider sorgte in hervorragender Weise für das leibliche Wohl der auswärtigen geistlichen Würdeträger sowie der Walldürner Franziskaner-Minoriten und aller Gäste und Mitarbeiter.

Jürgen Kirchgeßner versah von morgens bis abends den vielfältigen und vielschichtigen technischen Dienst.

Luitgard Berlinger, Iris Heffner, Heike Hefner, Andrea Hemberger, Andrea Höpfl, Karin Kuhn, Petra Müller, Helga Walter und Elisabeth Weinert sorgten am Abend eines jeden Wallfahrtstages dafür, dass sich die Basilika am nächsten Morgen in einem gereinigten Zustand präsentierte.

Der Polizeiposten Walldürn als Freund und Helfer wurde zur Verkehrsregelung beim Empfang der Kölner- und der Fulda-Eichsfelder Fußprozession, bei den großen Lichterprozessionen sowie bei der großen Fronleichnams- und bei der großen Blutsprozession helfend mit hinzugezogen, wobei die Polizeibeamten rund 80 Dienststunden im Einsatz waren.

Den Dienst in der im Gemeindehaus untergebrachten Krankenstation versahen während der vierwöchigen Hauptwallfahrt Adalbert und Lore Sahner sowie Lothar Klingenberger, die dort insgesamt 502 Dienststunden ableisteten. In Anspruch genommen wurde von den Wallfahrern circa 70 Erste-Hilfe-Leistungen. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.06.2018