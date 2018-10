Wanderausstellung soll Wissen erlebbar machen

Altheim.Die Mitgliederversammlung des Vereins Kulturpark Madonnenland stand ganz im Licht der Ausstellung „Madonnenland – Sakrallandschaft Badisch Franken“. Bernd Fischer referierte über die „Wurzeln und Grenzen“ dieses Landstrichs zwischen Neckar und Main.

Zur Mitgliederversammlung begrüßte Vorsitzende Felicitas Zemelka Mitglieder und Gäste in der Alten Schule in Altheim. Mit seiner Gründung hat sich der Verein Kulturpark Madonnenland die Erforschung und Erhaltung von Sakralgütern in Orten und Fluren, in Kirchen und Kapellen, in Lied, Text und Brauchtum zur Aufgabe gemacht. Basis der Erhaltung ist die flächendeckende Inventarisierung. Für religiöse Kleindenkmale hat Zemelka bereits vor Jahren im Neckar-Odenwald-Kreis eine entsprechende Dokumentation erstellt.

In vielen Ortschaften des Madonnenlandes befassen sich Heimat- und Museumsvereine sowie engagierte Einzelpersonen mit religiösen Kleindenkmalen und unternehmen viele Anstrengungen, um deren Erhaltung zu gewährleisten. Ziel des Vereins ist es, ein gemeinsames Forum in der Region zu schaffen, die vorhandenen Erfassungen fortzuschreiben, weitere Sakralgüter ins Licht zu rücken und den Gedanken- und Erfahrungsaustausch sowie die Erforschung und Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren.

Um eine Basis für seine Ziele zu legen, realisiert der Verein eine Wanderausstellung, die im kommenden Jahr präsentiert wird. Sie soll Einheimischen wie Gästen Wissen um politische und kirchenpolitische Hintergründe, die Entwicklung des Madonnenlandes und der Marienverehrung, Stiftungswesen und religiöses Leben in Badisch Franken vermitteln und erlebbar machen. Das Projekt wird zu einem maßgeblichen Teil durch das Regionalentwicklungsprogramm „Leader“ und einem weiteren Teil von der Stadt Walldürn gefördert. In ihrem Jahresrückblick erinnerte Zemelka unter anderem an die umfassenden Vorarbeiten und den offiziellen Startschuss des Leader-Projekts Wanderausstellung „Madonnenland – Sakrallandschaft Badisch Franken“. Schriftführerin Evelyn Zemelka erläuterte die vereinsinternen Ereignisse des Berichtzeitraums. Verena Schmelcher gab Einblick in den aktuellen Kassenstand. Bernd Schirmer und Marco Wörner bescheinigten Verena Schmelcher eine tadellose Kassenführung. Über den aktuellen Stand der Realisierung der Ausstellung berichtete anschließend Felicitas Zemelka.

Neue Impulse

In seinem Vortrag „Wurzeln und Grenzen des Madonnenlandes“ skizzierte Bernd Fischer zunächst markante Entwicklungsschritte der Marienverehrung. Ihren deutlich sichtbaren Niederschlag fanden diese unter anderem im heutigen Badischen Frankenland, einer Region, die vor allem durch ihre Zugehörigkeiten zum einstigen Kurfürstentum und Erzbistum Mainz beziehungsweise Hochstift und Bistum Würzburg und der dichten Nachbarschaft zu Territorien der einstigen Odenwälder Ritterschaft sowie freier Reichsfürsten geprägt wurde.

Insbesondere die Gegenreformation forcierte die Marienverehrung. Sichtbares Zeichen ist die überaus große Zahl an religiösen Kleindenkmalen. In den vergangenen zwei Jahrhunderten erhielt die Marienverehrung durch Marienerscheinungen in Lourdes und Fatima neue Impulse. Bernd Fischer warf Schlaglichter auf die politische und kirchenpolitische Entwicklung der Region, die im 19. Jahrhundert mit der Eingliederung ins Großherzogtum Baden und das Erzbistum Freiburg eine grundlegende Neuordnung erfuhr.

Heimatforscher der zwanziger und dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts versuchten den abseits gelegenen Landstrich zwischen Neckar und Main, nun Teil Nordbadens, zu charakterisieren und ihm zu einer Homogenität zu verhelfen, indem sie ihm den Namen „Badisches Frankenland“ und „Madonnenland“ verliehen.

Für seinen spannenden Vortrag bedankte sich die Vorsitzende bei Bernd Fischer. Abschließend wies sie auf die nächste Veranstaltung hin: Am 21. Oktober bietet der Verein eine Exkursion nach Assamstadt an, wo man einen Eindruck vom dortigen Leader-Projekt „Kirchlich-kultureller Themenrundwanderweg“ gewinnen möchte. Informationen über den frisch restaurierten Kreuzweg, der ein künstlerisches Werk seines Vaters ist, hält Bildhauer Elmar Göbel bereit. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr an der Kirche in Altheim, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Treffenpunkt in Assamstadt ist um 14.30 Uhr bei der neuen Kirche. Interessenten sind willkommen. Anmeldungen sind bis 16. Oktober möglich (E-Mail: info@kulturpark-madonnenland.de, Telefon 0628/867).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018