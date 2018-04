„Wandern für die andern“

Anzeige

Mit diesem Hungermarsch werden die Hilfsprojekte in Hingawali (Förderung eines Kindergartens und Mitfinanzierung eines geländegängigen Fahrzeugs für den Priester Gerald, der dort insgesamt elf Außenstationen betreuen muss) und in Kwamndolwa (Hilfe für die „Schwarzen Schwestern von den Usambarabergen“ )in Tansania unterstützt.

Es besteht die Möglichkeit, Hilfe für notleidende Menschen zu leisten, Teilnehmerkarten gibt es am Veranstaltungstag. Diese Spenden können dann am Marschtag in bar einbezahlt oder später auf das Sonderkonto „Förderverein Missionsarbeit“ bei der Volksbank Franken (IBAN: DE71 6746 1424 0000 1785 00, BIC: GENODE61BUC) oder bei der Sparkasse Neckartal-Odenwald (IBAN: DE57 6745 0048 1001 0706 95; BIC: SOLADES1MOS) überwiesen werden. Eine Spendenbescheinigung wird auf Wunsch ausgestellt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.04.2018