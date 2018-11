Wanderung in den Reisenbacher Grund

Walldürn.Die Teilnehmer der Wanderung des Odenwaldklubs am Sonntag, 25. November, treffen sich um 13.30 Uhr an der Turnhalle in der Keimstraße. In Fahrgemeinschaften geht es Reisenbach. Am Sportplatz in der Gaimühler Straße beginnt die Tour um den Mühlberg bis zur Schutzhütte bei der „Schafwasch“. Dort trennt sich die Gruppe. Entlang des Reisenbachs führt der kürzere Weg (fünf Kilometer) direkt in den Reisenbacher Grund.

Die zweite Gruppe überquert den Reisenbach und läuft auf dem „Hessenweg“ bis in die Braunklinge, von dort zurück ins Tal auf dem Grundweg weiter in den Reisenbacher Grund (circa acht Kilometer). Zur Einkehr ist Treffpunkt im Landgasthof „Zum Reisenbacher Grund“. Die Wege sind bei jedem Wetter gut begehbar. Geführt werden die Wanderungen von Jürgen Ziegler und Alfred Czech. Gäste sind willkommen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018