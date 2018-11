Wanderung in den Reisenbacher Grund

Walldürn.Bei idealem Wanderwetter begrüßte Alfred Czech am Sonntag zahlreiche Wanderfreunde des Odenwaldklubs Walldürn am Sportplatz in Reisenbach. Die erste Gruppe, angeführt von Jürgen Ziegler, wanderte auf dem „RG 3“ am Mühlberg entlang zur Schutzhütte an der „Schafwasch“ und talwärts entlang dem Reisenbach. Das Tal, auch „Klappergasse“ genannt, ist Schwarzstorch-Gebiet und deshalb besonders schutzbedürftig. Endstation war der Reisenbacher Grund.

Die zweite Gruppe, geführt von Alfred Czech, überquerte den ausgetrockneten Reisenbach bei der „Schafwasch“ und steuerte den „Steinernen Tisch“ im Markgrafenwald an. Dann wurde das Felsenhaus angesteuert. Letzter Anlaufpunkt der Wanderung war das ehemalige Ferdinandsdorf. Bei anbrechender Dunkelheit erreichten die Wanderer ihr Ziel im Reisenbacher Grund. Im „Gasthaus zum Grund“ ließen beide Wandergruppen den schönen Wandertag ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.11.2018