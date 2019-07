Was ein Springseil so alles kann

Walldürn.Das Projekt „Skipping Hearts“ der Deutschen Herzstiftung fand am Mittwoch an der Grundschule Walldürn mit 29 Schülern der Klassenstufe vier statt. In einer Doppelstunde vermittelte die Trainerin Anna-Xenia Reinecke die vielfältigen Trainingsmethoden, die ein Springseil zu bieten hat.

Teamgeist gefördert

Partnersprünge, Einzelsprünge und Gruppenaufgaben mit dem „Long Rope“ wurden gezeigt und geübt. Mit dem speziellen Kunststoffseil lassen sich effektiv eine Vielzahl von Konditions- und Koordinationsübungen schulen. Außerdem werden dabei Feinmotorik, Kraft, Teamgeist, Rhythmusgefühl und Kreativität in Kombination mit flotter Musik spielerisch gefördert.

Ergebnis aufgeführt

Die geladenen Kinder der Klassenstufe vier konnten das Ergebnis des Workshops bei einer Aufführung bewundern. Im Anschluss durften alle Kinder die Übungen selbst ausprobieren. Die Sportlehrerin Tanja Mittner-Balles bedankte sich bei der Trainerin für die gelungene Veranstaltung. Die Kinder waren begeistert und verließen schließlich erschöpft aber stolz die Turnhalle.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.07.2019