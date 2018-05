Anzeige

Kleinheubach.Bei der Firma Ruf Fassadentechnik gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung: Christian Ruf, bisheriger geschäftsführender Inhaber der Ruf Fassadentechnik GmbH & Co.KG in Kleinheubach hat im Rahmen der Unternehmensnachfolge mit sofortiger Wirkung Dietmar Schäfer (54) und Said Mezian (41) zu jeweils einzeln vertretungsberechtigten Geschäftsführern der Komplementär-GmbH berufen. Er selbst zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, bleibt aber weiterhin Kommanditist und für das Unternehmen tätig.

Über 50 Mitarbeiter

Die über 50 Mitarbeiter des Unternehmens wurden während einer Betriebsversammlung, über den Wechsel in der Geschäftsführung informiert. Das Unternehmen wurde 1949 von der Familie Ruf gegründet. Daraus entwickelten sich verschiedene Geschäftszweige, aus denen bis heute drei eigenständige, voneinander unabhängige Firmen wurden.

Christian Ruf führte das Unternehmen in der dritten Generation: „Wir sind uns der langen Familientradition bewusst und empfinden für unsere Mitarbeiter eine tiefe Verantwortung.“, so Christian Ruf. Da es in der nächsten Generation keinen direkten familiären Nachfolger für die Geschäftsführung gibt, habe er eine gute und dauerhaft tragende Lösung für das Fortbestehen des Unternehmens gesucht und gefunden. Die beiden neuen Geschäftsführer sind seit vielen Jahren in leitenden Positionen im Unternehmen tätig und werden für Beständigkeit sorgen.