Wehr bekommt neuen Mannschaftstransportwagen

Walldürn.Das Feuerwehrwesen nahm bei der Sitzung des Gemeinderates im Haus der offenen Tür großen Raum ein. Zunächst billigten die Gemeinderäte dabei die Neufassung der Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung und die Neufassung der Feuerwehr-Entschädigungssatzung.

Einstimmiges Votum

Ebenso einstimmig war das Votum bei der Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Einsatzabteilung Altheim. „Damit erfüllt sich ein langgehegter Wunsch der Abteilung“, sagte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy. Bereits 2017 erfolgte die Beantragung einer Fachförderung zur Beschaffung eines MTW, sagte Hotzy. Dem Antrag konnte aufgrund fehlender Finanzmittel in 2017 nicht entsprochen werden. 2018 wurde dann ein Fachzuschuss von 13 000 Euro bewilligt. Für die Fahrzeugbeschaffung stehen im Haushalt 2019 Finanzmittel von 53 000 Euro zur Verfügung.

Mit dem Fahrzeug können acht Einsatzkräfte befördert werden. Bei der Ausschreibung gab es bei der Fahrzeugbeschaffung zwei Lose: erstens Lieferung eines Serienneufahrzeugs in der Fahrzeugart, zweitens feuerwehrtechnischer Ausbau mit Lieferung der Beladung. Den Zuschlag bekam die Martin Schäfer GmbH Fahrzeugausbau, aus Oberderdingen-Flehingen, zum Gesamtpreis von rund 51 005 Euro.

Die Stadt erhöht den Zuschuss zur Kameradschaftskasse der Feuerwehr. Er steigt von bisher 15 Euro je Feuerwehrmitglied auf 30 Euro. Die bisherigen jährlichen Aufwendungen für den Zuschuss belaufen sich auf rund 6000 Euro.

Neuer Löschwasserbehälter

Um Feuerwehrangelegenheiten ging es auch bei einem weiteren Punkt auf der Tagesordnung. In der Jahnstraße wird ein weiterer Löschwasserbehälter gebaut. Und zwar beim Parkplatz an der Nibelungenkaserne, so Christian Berlin, der Leiter des Stadtbauamtes. Den Zuschlag bekam die Firma Henn aus Buchen zum Angebotspreis von rund 131 912 Euro.

Und die Mitglieder der Feuerwehr können ein Fitness-Training absolvieren, wie Bürgermeister Markus Günther beim Punkt Informationen sagte. Ina Düll, Betreiberin der Sportbox, wird die Feuerwehrmitglieder trainieren und dabei ein spezielles Sportprogramm anbieten. mar

