Wehr hatte keinen Ernstfall

Hornbach.Die Mitglieder der Einsatzabteilung Hornbach trafen sich am Samstagabend im Gasthaus „Zum Lamm“ zur Jahreshauptversammlung. Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Klaus Eckert hatte Schriftführer Florian Dörr das Wort. Die Einsatzabteilung Hornbach zählt insgsamt 40 Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen.

Davon sind 29 im aktiven Dienst und 13 in der Alterwehr. Mit Erfolg hat Rudi Isele im vergangenem Jahr den Atemschutzlehrgang in Walldürn besucht. Ebenso mit Erfolg abgeschlossen hat Alexander Isele den Lehrgang „Vorbild sein der Jugenfeuerwehr“. Zu einem Brandeinsatz musste die Einsatzabteilung Hornbach im Berichtszeitraum nicht ausrücken. Sehr gut wurden die elf Übungen im vergangenem Jahr besucht.

Mitte November führt die Einsatzabteilung ihre Herbstabschlussübung durch, das Brandobjekt war die Feldscheune in Richtung Hettingenbeuern, hierfür musste eine Wasserförderstrecke errichtet werden. Auch der Maibaum wurde von der Abteilungswehr geschmückt und aufgestellt. Weiter habe man am Dreiländertreffen in Mudau/ Langenelz teilgenommen. Auch an kirchlichen Veranstaltungen zeigte die Abteilungswehr ihre Präsenz. So trug man an der Fronleichnamsprozession den Himmel.

Kassierer Andreas Stich verlas seinen Kassenbericht. Die Kassenprüfer Georg Dörr und Johannes Ballweg haben die Kasse geprüft. Ballweg bestätigte Stich ein gut geführtes Kassenbuch und nahm gleich darauf die Entlastung des Kassierers und des Vorstands vor, die einstimmig ausfiel. Ballweg dankte für die gute Zusammenarbeit im Jahresverlauf.

Ortsvorsteher Wolfgang Stich dankte der Einsatzabteilung für die geleistete Arbeit. Er dankte den Mitgliedern für die gute Organisation der Hornbacher Fastnachtsveranstaltung zusammen mit dem Freizeitsportclub Hornbach. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Frank Fischer ging auf die Statistik der Feuerwehren des gesamten Kreis ein. Stadtverwaltungsrat Helmut Hotzy und Stadtkommandant Sascha Dörr gaben einen Rückblick auf die Geschehnisse des vergangenen Jahres im Feuerwehrwesen und gaben einen Ausblick auf das laufende Jahr. Alle Redner dankten den Mitgliedern der Einsatzabteilung.

Im Anschluss wurde Löschmeister Ludwig Dörr vom aktiven Dienst in die Alterswehr durch den Abteilungskommandanten Klaus Eckert mit einem Präsent verabschiedet.

Mitglieder geehrt

Danach erhielten eine Urkunde und das Feuerwehrehrenzeichen in Bronze sowie Glückwünsche und ein Präsent für 15-jährigen aktiven Dienst aus den Händen von Frank Fischer und Stadtkommandant Sascha Dörr: Johannes Ballweg, Georg Dörr, Klaus Eckert, Achim Stich, Alexander Stich, Daniel Stich, Markus Weismann und Thorsten Weismann.

Wehr macht Werbung

Am Ende der Versammlung gab Abteilungskommandant Klaus Eckert bekannt, da in Hornbach einige Jugendliche Interesse haben und in die Feuerwehr eintreten möchten, werde man in absehbarer Zeit alle Hornbacher Haushalte darauf ansprechen. Ferner teilte Eckert mit, das die nächste Feuerwehrübung am 8. April um 19 Uhr statt finden wird. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019