Walldürn.Ein weihnachtliches Künstlergespräch findet am Samstag, 15. Dezember, von 14 bis 18 Uhr in der Galerie „Fürwahr“ statt. Seit Mitte Oktober sind dort in einer Ausstellung Gemälde und Zeichnungen von Michael Buchfelner und Skulpturen von Markus Reuter zu sehen. Die beiden Künstler bieten Besuchern der Ausstellung die Gelegenheit, über die Kunstwerke zu sprechen.

Kunst als Gesprächsthema

Michael Buchfelner widmet sich wieder seit 2006 der Malerei. Seine Ausbildung absolvierte er im Gymnasium der Bildenenden Künste in Hermannstadt. Dort genoss er die Ausbildung in Malerei, Zeichnen, Grafik und Bildhauerei, die er 1977 abschloss.

Markus Reuter kommt ursprünglich aus Opladen bei Leverkusen im Rheinland. Er studierte Design und Bildhauerei in Aachen und Düsseldorf. Als Kunsterzieher arbeitet er seit 2008 in Buchen und Eberbach.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018