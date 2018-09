Weihnachtsmarkt lockte viele Besucher an

Amorbach.Tausende von Besuchern kamen am Wochenende in die Odenwaldstadt um "Amorbach im Advent" zu erleben. Allein an den Autokennzeichen war unschwer zu erkennen, dass nicht nur Hessen und Badener gekommen waren, aus auch aus dem Maintal und der gesamten Region hat sich Amorbach wieder als Magnet der vielen Advents- und Weihnachtsmärkte bewiesen. Dies sah auch Bürgermeister Peter Schmitt so bei der

...