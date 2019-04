Waöldür.Bei einer Versammlung des CDU-Stadtverbands blickte der Vorsitzende Fabian Berger auf den „Auto-Sonntag“ zurück, an welchem sich die Kandidaten zum ersten Mal den Wählern präsentiert haben. Neben viele Gesprächen habe man den Besuchern vor allem die Möglichkeit geboten, ihre Ideen und Wünsche mitzuteilen, damit man diese in das Programm und die Arbeit der CDU einfließen lassen könne. Von schlechten Straßen und baulichen Zustände, bis hin zu Kindergartenbeiträgen blieb fast kein Thema aus. „In vielen Themen, die an diesem Tag angesprochen wurden, sehen wir uns in unserem Wahlprogramm bestätigt und haben noch weitere Ansätze gefunden“ so der Stadtverbandsvorsitzende.

