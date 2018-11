Werbung neuer Mitglieder intensivieren

Altheim.Neben der würdigen Umrahmung der Festgottesdienste war der Kirchenchor Altheim im vergangenen Jahr auch bei zahlreichen weiteren kirchlichen und weltlichen Ereignissen aktiv. Deutlich wurde dies in der Mitgliederversammlung im VfB-Sportheim. Nachdem Vorsitzender Egon Sans die Versammlung eröffnet hatte, rief Schriftführerin Erika Kappes das zurückliegende Jahr nochmals positiv in Erinnerung.

Zahlreiche Gottesdienste wurden feierlich mitgestaltet. In den Projektchor zu Ostern reihten sich weitere Sänger aus Altheim in den Kirchenchor ein. Geburtstagsständchen standen ebenso auf dem Programm wie eine Wanderung und ein geselliger Fastnachtsabend. Ein Ausflug führte im Juni unter anderem zu den Fränkischen Passionsspielen Sömmersdorf. „Die Passion mitzuerleben, war ein ganz besonderes Erlebnis“, so die Schriftführerin. Mit Stolz könne man auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.

Barbara Barosch bescheinigte Hilde Lauer eine einwandfreie Kassenführung. Nach der von Ortsvorsteher Hubert Mühling einstimmigen Entlastung des Vorstands erhielten 15 Mitglieder Präsente für guten Probenbesuch. Keine Probe verpasst hat Dirigent Thorsten Schmitt. Einmal fehlten in den insgesamt 34 Proben Cilli Schönbein, Gisela Rudolf, Maria Wildegger, Koni Goisser-Rückert, Theodor Stahl, Werner Weber, Edwin Holderbach und Hilde Lauer. Nur zweimal fehlten Edgar Schönbein, Margot Schönbein, Roswitha Weber, Irmgard Müller, Evi Kappes, Edwin Holderbach und Walter Weber. Pater Christoph Szachta war bereits nach dem Gottesdienst voll des Lobes für den Chor und seinen Dirigenten. Er bedankte sich in seiner Ansprache bei den Chormitgliedern für die Gestaltung der Gottesdienste im Jahresverlauf.

Dirigent Thorsten Schmitt gab anschließend eine Vorschau auf das kommende Jahr. Er dankte allen Sängern und betonte, dass die Werbung neuer Mitglieder nicht vergessen werden dürfe. Als Anreiz könne sein Bemühen sein, den Chor auch modern zu präsentieren.

Vorausgegangen war der Mitgliederversammlung ein Gottesdienst in der Pfarrkirche und ein gemeinsames Abendessen. dka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.11.2018